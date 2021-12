Giudice Sportivo, Promozione: le sanzioni nei gironi A e B

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/12/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

COLAVITO NICOLA (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

KAPITI RENIS (GOLFO DIANESE 1923)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALVISI RICCARDO (FOLLO SAN MARTINO)

BURDISSO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)

VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO)

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROSATI LUCA (BORZOLI)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

CONTARDI SOVIO ELIA (LEVANTO CALCIO)

LINALE DAVIDE (REAL FIESCHI)

ILARDO GIACOMO (SERRA RICCO 1971)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE VINCENZO EMANUELE (BORZOLI)

MONNI EMMANUELE (BRAGNO)

PUGLIA MARTIN (BRAGNO)

CASTAGNARO MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

GASHI FABIAN (GOLFO DIANESE 1923)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (MARASSI 1965)

CRISTOFARO FEDERICO (PRAESE 1945)

PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

COSENTINO PAOLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALTAMORE MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

VALENTI EMILIANO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (GOLFO DIANESE 1923)

POSTANI ALBERTO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FORIERI MASSIMO (MAGRA AZZURRI)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

PEZZI GIOVANNI (REAL FIESCHI)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

GIUSTO GIACOMO (VELOCE 1910)