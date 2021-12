Serie D. Aggiornata la classifica "Giovani di Valore". Il Vado è al sesto posto

Precise come un orologio svizzero, sono state aggiornate nel corso della settimana le graduatorie del programma "Giovani di Valore", varato dalla Lega Nazionale Dilettanti in ogni girone del campionato di Serie D, finalizzato a premiare i club più coraggiosi nell'impiego degli "under".

Nel girone A svetta il Gozzano, seguito sul podio da Chieri e Borgosesia.

Sul fronte ligure quarto posto per la Sanremese, tallonata a ruota da Imperia e Vado.

Nono posto per il Ligorna, mentre Lavagnese e Sestri Levante si piazzano rispettivamente al 16° e 17° posto.

Ecco la graduatoria completa:

GOZZANO 673

CHIERI 490

BORGOSESIA 466

SANREMESE 440

IMPERIA 387

VADO 361

FOSSANO 336

BRA 298

LIGORNA 290

SALUZZO 279

CASALE 231

PONTDONNAZ-HONEARNADEVANCON 219

NOVARA 218

CARONNESE 199

ASTI 179

LAVAGNESE 107

SESTRI LEVANTE 90

DERTHONA 60

RG TICINO 57

CITTA’ DI VARESE 56