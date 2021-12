Volley femminile: nessun ostacolo per Carcare contro la Serteco Black, la vittoria arriva in 3 set (FOTOGALLERY)

Partita facile per le biancorosse che tra le mura amiche hanno incontrato il fanalino di coda del girone ancora a zero punti. Le genovesi se pur ben strutturate fisicamente hanno palesato notevoli lacune a livello tecnico e poi a tratti ci sono sembrate anche demotivate. Fazio coach delle locali da spazio alle ragazze fin qui impegnate di meno, ottime risposte da parte di tutte loro che si sono ben comportate. Sulla partita c'è poco da commentare, le giovani carcaresi si sono sbarazzate delle avversarie in poco più di un'ora di gioco con i parziali 25 a 15, 25 a 16 e 25 a 15. Con questa vittoria le biancorosse rimangono nel gruppo di testa anche se adesso il calendario si fa impegnativo ad iniziare da sabato quando le carcaresi saranno di scena a Genova con la Normac Volley VGP .

Fotoservizio Oliveri Bruno