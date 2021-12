Calcio, Vado. L'analisi di Luca Tarabotto prima della sosta: "Soddisfatti, ma rifiuto la cultura del però"

Penultimo turno dell'anno solare per il Vado che alle 14:30 si appresta ad affrontare il Bra, prima di chiudere mercoledì, al "Chittolina" contro l'RG Ticino.

Il momento dei bilanci dopo un girone d'andata più che positivo è ormai maturo e il vicepresidente e direttore sportivo, Luca Tarabotto, non si tira indietro.

“Vediamo come andranno queste due partite – ha esordito Tarabotto – ma credo che una riflessione a 360 gradi sul lavoro portato avanti dal club si possa tranquillamente fare.

Abbiamo vissuto un'estate particolare dove rimboccandoci le maniche e senza risparmiarci alcuni passaggi profondamente autocritici abbiamo cercato di dare una nuova strutturazione al club.

Dal comparto amministrativo, con Emiliano Forzato ed Elena Gasti, passando dal Settore Giovanile con Vincenzo Eretta e Sabrina Traina, fino ad arrivare alla direzione sportiva e al lavoro di Gianluca Oliveri, Fabrizio Cabria e Alessandro D'Angelo abbiamo voluto proporre un approccio uniforme che potesse poi trasparire anche sul campo.

Mister Solari e il suo staff, insieme al match analyst Nicolò Costa, hanno portato avanti un percorso coerente ai loro intendimenti, puntando su un gruppo di ragazzi tecnicamente all'altezza, ma soprattutto moralmente eccezionali.

Qualche errore possiamo anche averlo commesso, ma mi auguro che gli sforzi portati avanti dal presidente, coadiuvato da Beppe Costa, siano percepiti da tutto l'ambiente Vadese.

Resta un pizzico di rammarico per un lieve mormorio di fondo, il chiacchiericcio che si affida alla cultura del “però”.

A cosa mi riferisco? A certa critica pretestuosa sulla scelta di determinati giocatori, agli appunti sull'utilizzo o meno di giocatori “under” del territorio o a determinate dinamiche nel Settore Giovanile: un rumore di fondo dove a volte sembra necessario trovare a ogni costo qualcosa che non va.

Lavorare da foresti – sorride il vicepresidente – non è mai facile, ma spero possa esserci uno sguardo maggiormente benevolo nei nostri confronti. Il lavoro sulle strutture è stato importante, così come determinate attenzioni per la stampa nel giorno della partita. Vogliamo rinforzare e migliorare le fondamenta passaggio dopo passaggio e senza cadere nella presunzione pensiamo di aver iniziato nella maniera giusta questo tipo di percorso”.