Rugby Ligure. Si chiude il 2021, via all'ultimo turno prima della sosta natalizia

Ultimo fine settimana agonistico del 2021 per il rugby regionale. Un anno senza dubbio travagliato per tanti motivi connessi alla pandemia, ma in ogni caso un periodo contraddistinto dalla grande voglia di riprendere le attività in modo del tutto normale. Già nei mesi di maggio e giugno scorsi con l’Attività Facoltativa si era intuito che, nonostante un inevitabile calo numerico di atleti, la ripresa era possibile. Il grande desiderio di confrontarsi e il ritorno alle normali attività sportive e sociali ha così avuto la giusta risposta durante questa prima fase dei Campionati organizzati, non senza difficoltà, dal nostro Comitato Regionale. Andiamo incontro, quindi, alla consueta sosta dedicata alle festività e ricorrenze di fine anno, con l’augurio di riprendere con maggior vigore nel nuovo anno. Intanto fra sabato e domenica, con la Serie A già in pausa, ci sarà spazio per altri appuntamenti di rilievo. Sono momenti dedicati alle qualificazioni, come per la Serie C, per esempio con la sfida del Carlini/Bollesan fra l’Amatori Genova ed Il Savona, che sarà preceduto nella stessa mattinata sempre sul sintetico di via Vernazza, dal confronto fra gli Under 19 del CUS Genova e della Pro Recco. Prosegue pure l’attività della Under 15 e Propaganda con gare a Genova, Cogoleto ed Imperia.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE – I/II POSTO (ritorno)

domenica

Amatori Genova – Savona (ore 14,30 Stadio Carlini/Bollesan/GE arb. Alberto Olivieri)

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 5, Amatori Genova - 4.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE - III/IV/V POSTO (II giornata) domenica

Union Riviera – Province dell’Ovest (ore 14,30 PinoValle/Imperia arb. Stefano Zaami)

CLASSIFICA GENERALE: R.C. Spezia punti 5, Union Riviera e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 19 – FASE DI QUALIFICAZIONE (recupero) domenica

CUS Genova – Pro Recco (ore 10,30 Carlini/Bollesan/GE arb. Luca Ermellino)

Dopo il recupero Amatori Genova – CUS Genova (15/26) giocato mercoledì scorso ecco la graduatoria:

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 14, Amatori Genova punti 11, Pro Recco punti 0.

UNDER 17 FASE DI QUALIFICAZIONE (recuperi) domenica

UR Riviera – CUS Genova (ore 11,00 PinoValle/Imperia arb. Matteo Anselmi)

Pro Recco – RC Spezia RINVIATA AL 9/1

CLASSIFICA GENERALE: Province dell’Ovest punti 26, Amatori Genova 25, Savona 20, CUS Genova (*) 12, Pro Recco (*) 7, Union Riviera (*) 5, R.C. Spezia (*) - 4.

UNDER 15 (IX Giornata) sabato

CUS Genova – Amatori Genova (16,00 Carlini/Bollesan/GE arb. Davide Borgo)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA (SABATO) org. Imperia Rugby

UNDER 13

Campo PinoValle d’Imperia ore 10,00

UNDER 11/U9/U7

Campo Pino Valle d’Imperia ore 13,30