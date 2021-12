Calcio, Albenga. Lupo fa mea culpa dopo il ko di Ospedaletti. Striscione di contestazione al Riva da parte della Gradinata Sud

Seconda sconfitta consecutiva per l'Albenga (3-2 sul campo dell'Ospedaletti) e primo segnale di malumore da parte della tifoseria che ha appeso sopra le ringhiere del Riva uno striscione dal significato particolarmente esplicito.

Un rammarico palesato anche da mister Alessandro Lupo dopo il triplice fischio finale:

"E' una delle sconfitte più dolorose della mia carriera perchè nonostante una distinta con 8 under in campo siamo andati vicini a un vero e proprio miracolo.

E' un peccato: sul 2-1 abbiamo avuto ripetutamente l'occasione di poter chiudere la partita, invece due nostre distrazioni hanno permesso all'Ospedaletti di portarsi a casa i tre punti.

Sono arrabbiato anche con me stesso, perchè negli ultimi 10 minuti avrei potuto gestire meglio i cambi, sia a livello di uomini che di scelte tattiche, motivo per cui mi assumo le mie responsabilità.

Lo striscione dei tifosi? Penso di avere la coscienza pulita, così come la squadra, pronta a sputare sangue per la maglia che indossano.

A 5 minuti dal termine eravamo ancora primi, pur con una rosa ridotta all'osso. E' evidente che non siamo in difficoltà rapportandoci alle altre formazioni che mirano ai playoff e che per determinate ambizioni questa rosa debba essere puntellata.

Detto questo auguro buone feste a tutti coloro che vogliono bene all'Albenga e ringrazio i tifosi per il sostegno che ci hanno sempre dato. Ora riordiniamo le idee e ci ritroveremo nell'anno nuovo".