Calcio, Eccellenza. Finale e Ventimiglia puntano alle vacanze in zona play off: il racconto LIVE

FINALE-VENTIMIGLIA 0-0

16' Occasionissima per il Finale che trova sulla sua strada uno strepitoso Scognamiglio che prima dice no al colpo in avvitamento di Fabbri e poi è fortunato sul tiro di Ponzo da ottima posizione fuori a fil di palo.

11' Prova Rea a rendersi pericoloso ma, contrastato da un difensore finalese, calcia a lato. Cambia ancora intanto mister Buttu: dentro Gabriele Buttu al posto del già ammonito Garibbo.

6' Ancora Finale avanti, Fabbri rientra sul sinistro e calcia in braccio a Scognamiglio però.

3' Primo tentativo di marca giallorossoblu in questa ripresa, Debenedetti però manda a lato calciando di prima intenzione.

1' Inizierà con una novità mister Buttu mandando in campo Pozo al posto di Andreetto.

SECONDO TEMPO

45'+1' Si chiude col punteggio ancora fermo sullo 0-0 la prima frazione.

45' Il Ventimiglia riesce a bucare centralmente verso Rea che insacca, ma secondo il primo assistente arbitrale la posizione era di fuorigioco.

44' Intervento in scivolata di Garibbo, ammonito.

43' Tiro di Garibbo dalla sinistra, sinistro verso il secondo palo ma troppo largo.

39' Pericolosa palla giocata da Fazio, ne approfitta Rea che si invola verso l'area avversaria ma viene fermato. Garibbo poi libera l'area dall'attacco di Ventre.

34' Resta in dieci la squadra ospite: Addiego prima impegna Porta con una discesa sulla sinistra, poi sul ribaltamento di fronte ferma un giallorossoblu irregolarmente e si conquista il secondo giallo.

31' Pareggia il conto degli ammoniti Addiego regalando una punizione pericolosa dall'angolo sinistro dell'area che però il Finale spreca.

30' Insiste ancora il Finale con una doppia conclusione: prima respinge Scognamiglio su Faedo, poi il tiro di Garibbo stoppato dalla difesa avversaria.

28' Azione avvolgente dei ragazzi di mister Buttu che conquistano un corner con la conclusione di Fabbri deviatada un difensore frontaliero.

23' Risponde subito la squadra finalese cercando in area il tocco di Faedo che si allunga ma non ci arriva e Scognamiglio lascia sfilare sul fondo.

23' Tiro potente di Musumarra dalla lunga distanza, Porta blocca.

18' Cambio gioco di Galli da sinistra per Faedo rapido a girarsi e scaricare un sinistro preda però del portiere avversario.

13' Partita in controllo dei giallorossoblu, buono scambio a sinistra col cross di Fazio raccolto dal lato opposto da Garibbo che si accentra e calcia. Para Scognamiglio.

6' C'è già il primo ammonito, tocca ad Andreetto finire sul taccuino dei cattivi.

5' Schema ben eseguito dal Finale sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, ma Galli non riesce a colpire al meglio.

1' Padroni di casa in tenuta bianca con inserti giallorossoblu, ospiti con la divisa tradizionale granata. Si comincia.

PRIMO TEMPO

Ecco le scelte dei due tecnici.

FINALE (3-4-3): Porta; Andreetto, Scarrone, De Benedetti; Caligaris, Galli, Garibbo, Fazio; Faedo, Debenedetti, Fabbri.

A disposizione: Mondino; Finocchio, Ponzo, Pare, Vierci, Murrizzi, Stagnaro, Scalia.

Allenatore: P. Buttu

VENTIMIGLIA (4-3-3): Scognamiglio; Mamone, Peirano, Eugeni, Ierace; Leggio, Musumarra, Addiego, Trotti, Ventre.

A disposizione: Brizio; Bestagno, Oliveri, Managò, Morscio, Serpe, Calcopietro, Allegro.

Allenatore: F. Luccisano

Arbitro: Celeste Bello di La Spezia

Giochi quanto mai aperti a cavallo della zona playoff nel girone A di Eccellenza, destinazione dove vogliono passare le vacanze natalizie Finale e Ventimiglia, attese quest'oggi allo scontro diretto del "Felice Borel".

Sono 20 i punti per i frontalieri che al momento occupano, in coabitazione col Pietra (impegnato col Varazze, partita a cui si tenderà l'orecchio in ottica classifica) la quinta piazza a cui mirano i giallorossi di mister Buttu, a quota 18 ma con una buona tradizione casalinga nei confronti dei granata.