Portare a casa i tre punti rappresentava un passaggio fondamentale nelle dinamiche della stagione del Finale.

Guardare ora la classifica è ancora prematuro come conferma mister Buttu, ma la verve dimostrata dai tanti giovani in campo è il miglior segnale di ottimismo per la seconda parte della stagione.

Il tecnico giallorosso ha voluto dedicare tre punti a una figura cardine all'interno del club: il ds Viviano Rolando.