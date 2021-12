Calcio. Prima Categoria. Nel girone A è caccia ai playoff, big a riposo nel girone B

A Carcare possono fare tutti gli scongiuri del caso, ma i 10 punti che separano i biancorossi dal secondo posto, anche in caso di vittoria odierna del Pontelungo , pongono i biancorossi ormai in una posizione di leadership assoluta verso il salto in Promozione .

Una buona occasione per rimettersi in corsa playoff per l'Altarese, a patto di battere in trasferta la Carlin's Boys, mentre la San Filippo Neri proverà a ripartire contro il Millesimo dopo il più che turbolento derby di sette giorni fa.