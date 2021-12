Calcio, Promozione. Ceriale - Legino con vista playoff, la webcronaca dal Merlo

CERIALE - LEGINO 0-1 (51' Donna)

30' Biolzi si gioca il tutto per tutto, Messina in campo per Ferrara

28' ammonito Rocca

26' nel Legino esce Guarco per Romeo, Gerini nel Ceriale rileva Bertolaso

24' Bertolaso inventa un mancino favoloso. Illiante si esalta con la mano di richiamo in calcio d'angolo. Un plauso a entrambi

23' gran palla di Anselmo per Tobia, Ebe anticipa le intenzioni della punta e sventa la possibile palla del raddoppio

22' rischia l'autorete Schirru, Illiante recupera la posizione non senza affanni. Mani nei capelli per il centrale verdeblu

19' buona combinazione tra Bonifazio e Rocca, il pallone per la punta ex Finale è però leggermente lungo, si allunga in uscita Illiante

18' ed ecco il contropiede del Legino, Anselmo prova il lob su Ebe, il portiere recupera prontamente la posizione

15' nonostante l'inferiorità numerica il Ceriale prova comunque a tenere le redini del gioco. Il Legino attende il recupero palla e la conseguente ripartenza

12' doppio cambio per Biolzi, escono Oses e Farinazzo, dentro Rocca e Bonifazio

10' Entrata in ritardo di Hamati su Balbi, per Conti è da espulsione. Ceriale in 10

9' punizione per il Ceriale, Illiante non esce e si scatena il canonico miscione nei pressi della porta, la difesa ospite spazza

7' si allunga la maglia di Oses in area, Conti lascia correre

6' Anselmo si defila sulla corsia di destra, cross in mezzo per il neoentrato che sottomisura batte Ebe. Ora il match potrebbe finalmente sbloccarsi

6' LEGINO IN VANTAGGIO! DONNA!

1' cambia subito Tobia, fuori Aiello, dentro Donna

Secondo tempo

45' termina il primo tempo. Risultato consequenziale rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti

40' si pressa tanto e si gioca poco al Merlo

33' Hamati converge da sinistra e chiude con il destro, blocca a terra Illiante

31' prima occasione limpida per il Legino e arriva sul destro di Anselmo. Ebe fa buona guardia sul suo palo

26' slalom di Hamati, Semperboni lo abbatte ancora una punizione per il Ceriale. Batte Buonocore, cercando l'assist, ma la sfera va direttamente sul fondo

25' ammonito anche Caneva, intervento in ritardo su Semperboni

23' giallo per Badoino

22' ancora Ferrara dai 25 metri, questa volta il tiro è sul palo di Illiante pronto a bloccare in due tempi

21' ritmi alti ma partita particolarmente bloccata in questi minuti

15' punizione poco oltre il vertice dell'area di rigore del Ceriale. Anselmo va dritto verso la porta, palla alta.

13' rischia Ebe con i piedi su Anselmo, il portiere del Ceriale molto disinvolto in questi primi minuti in fase di impostazione

6' col tempo solitamente le punte arretrano il loro raggio di azione, ricoprendo ruoli più difensivi. Per Guarco è successo il contrario, schierato trequartista nel 4-3-1-2 disegnato da Tobia

4' la prima occasione nitida è per il Ceriale. Punizione mancina dal limite di Ferrara, Illiante si allunga alla grande

1' si parte!

Primo tempo

CERIALE: Ebe, Genduso, Ferrara, Farinazzo, Eretta, Badoino, Hamati, Buonocore, Oses, Bertolaso, Caneva.

A disposizione: Vinci, Balbis, Naoui Monaco, Bonifazio, Messina, Rocca, Fantoni, Gerini.

Allenatore: Biolzi

LEGINO: Illiante, Guarco, Semperboni, Balbi, Pollero, Schirru, Anselmo, Dorno, Aiello, Kertalli, Tobia

A disposizione: Maruca, Crocetta, Del Nero, Garzoglio, Xhuri, Donna, Damiani, Romeo, Saporito.

Allenatore: Tobia

Arbitro: Conti di Genova

Assistenti: Baruzzo di La Spezia e Sciallero di Genova