Calcio, Promozione. E' sfida salvezza al "Levratto" tra Veloce e Celle Riviera (LIVE)

VELOCE - CELLE RIVIERA 3-0 (24'; 33’ Fanelli; 27' Soto Pesce)

71’ Damonte dall distanza, Cerone dice di no

70’ Cosentino rischia la frittata: colpo di testa all'indietro troppo corto, ci arriva Sofia che di pallonetto manda di poco a lato

68’ Super occasione per gli ospiti: Oddera si trova davanti a Cerone ma invece che calciare prova a saltare il portiere allungandosi il pallone incredibilmente

65’ Il Celle Riviera ci prova con l'orgoglio, Cerone che comunque resta inoperoso

58’ Animi accesi, testa contro testa per Caffieri e Sofia, ammoniti entrambi

46’ Inizia la seconda frazione, due cambi negli ospiti

SECONDO TEMPO

Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione. Vantaggio rassicurante per la Veloce che conduce 3 a 0

45’ Zecchino scappa sulla fascia, Piombo lo falcia e viene ammonito

43’ Il Celle Riviera chiede a gran voce un calcio di rigore, nulla di fatto per il direttore di gara. Damonte resta a terra e il gioco viene momentaneamente interrotto

33’ LA LEGGE DELL'EX COLPISCE ANCORA! Fanelli lanciato a rete anticipa Arena e di piatto gonfia ancora la rete

30’ I due marcatori che stanno decidendo la sfida hanno iniziato la stagione proprio con la maglia del Celle Riviera

27’ RADDOPPIO IMMEDIATO! Soto Pesce questa volta si mette in proprio e in diagonale batte ancora Caffieri

24’ VELOCE IN VANTAGGIO! Discesa di Soto Pesce che cambia gioco per Fanelli, in numero 7 stoppa e di sinistro trova l'angolino basso

12’ Crovetto dalla distanza manda alto sopra la traversa

10’ Più Veloce in questo avvio, la squadra di Frumento ci prova lanciando le proprie punte in profondità

8’ Sofia trova il goal di testa, ma la sua posizione è ampiamente in fuorigioco

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Nell'ultima sfida dell'anno solare, Veloce e Celle Riviera si incontrano per un autentico match salvezza. Terzultima contro ultima, 6 punti dei granata a fronte degli appena due portati a casa dei giallorossi. Al "Levratto" ci si gioca molto, specialmente per il morale, visto l'imminente arrivo della sosta natalizia.

VELOCE: Cerone, Sarpa, Zecchino, Grasso, Giguet, Di Leo, Fanelli, Giusto, Sofia, Vallerga, Sotto Pesce.

A disposizione: Barile, Piccone, Incorvaia, Palumbo, Apicella, Rampini, Guerrieri, Belmonte.

Allenatore: Ermanno Frumento.

CELLE RIVIERA: Caffieri, Bruzzone, Barranca, Pinna, Arena, Cosentino, Piombo, Barreto, Lucignano, Damonte, Crovetto.



A disposizione: Delfino, Noro, Barcellona, Pizzorno, Lettieri, Luka, Favara, Bruzzone, Oddera

Allenatore: Luca Capurro