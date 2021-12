Covid19. A Savona rinviato il trekking dei quartieri, l'annuncio degli Assessori Di Padova e Rossello

La ripresa dei contagi e l'ingresso in zona gialla costringe l'Amministrazione comunale savonese a rivedere il programma delle manifestazioni natalizie legate allo sport ed al movimento. Se già la tradizionale corsa dei Babbi Natale non era prevista nel programma delle manifestazioni natalizie con appuntamento già fissato a Natale 2022, il Trekking nei quartieri, che invece faceva parte del programma, è stato rinviato. A darne l'annuncio sono gli Assessori Elisa Di Padova e Francesco Rossello.

“Assieme agli organizzatori, già nelle scorse settimane abbiamo deciso a malincuore di rinunciare all'organizzazione della corsa dei Babbi Natale che presuppone una grandissima partecipazione ed affluenza e, seppur festosa e non competitiva, segue modalità che favoriscono gli assembramenti. Per la stessa ragione abbiamo deciso di rinviare anche il trekking tra i quartieri che, invece, era previsto dal programma e che ci auguriamo di poter riproporre già nei prossimi mesi. E' invece confermata l'iniziativa dedicata al benessere “Dance e Fitness before Christmas”, prevista in piazza Sisto per Mercoledì 22, con sessioni di fitness all'aperto in tema natalizio”.