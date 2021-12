Karate Club Savona; Micol Genta sfiora il podio alla Coppa del Mondo Giovanile, bronzo per Beatrice Perotti agli Italiani Juniores

Ottima chiusura di stagione 2021 per il KCS, alla WKF Karate 1 Youth League di Jesolo (Gara di coppa del mondo giovanile) svoltasi da giovedì 9 a domenica 12 dicembre 2021 alla quale erano presenti oltre 54 nazioni e più di 3000 atleti. La Trasferta è cominciata giovedì mattina quando Alessio Caleffi, Nicolò Ferrari, Micol Genta, Paola Giordani, Elia Sergi, Beatrice Manca Perotti, Andrea Odello, Giorgia Brignone, Gian Lorenzo Pica, Riccardo Magnani, Jacopo Genta e Matilde Fiume accompagnati dal tecnico Raffaella Carlini hanno raggiunto Jesolo per effettuare le operazioni di peso e accredito alla competizione mondiale.

Venerdì sono scesi sul tatami gli Junior: la poca esperienza in campo internazionale ha influito sulle prestazioni di Nicolò , Alessio ed Elia , che non sono riusciti a lottare per le posizioni sul podio. Rimane comunque per i savonesi una grande esperienza e la voglia di riscatto l’anno prossimo.

Sabato sono scesi in campo i Cadetti: Andrea tira fuori tutta la sua grinta e lotta incontro dopo incontro, ma un infortunio al piede pregiudicherà l’esito del quarto match impedendo al savonese di continuare la sua corsa verso il podio. Gian Lorenzo passa due turni ma si deve arrendere ad un avversario più forte. Micol con un percorso splendido giunge a giocarsi l’accesso alla finalissima ma stravolta da cinque incontri cede all’atleta Ucraina vincitrice poi della tappa. In finale per il bronzo non recupera la lucidità giusta e si deve accontentare del quinto posto: un ottimo risultato in una categoria di peso che la savonese fa ancora fatica a gestire (47 kg) pesando lei solo 43 kg. Paola, Beatrice, Giorgia e Riccardo nonostante abbiano affrontato il primo incontro con la giusta concentrazione, sono stati sconfitti da atleti del loro stesso valore tecnico/tattico che poi, non raggiungendo la finale, non hanno permesso ai nostri savonesi di partecipare ai ripescaggi.





Domenica sono saliti sui tatami i due più piccoli, gli Under 14: Matilde e Jacopo entrambi dopo un incontro magistrale tenuto in equilibrio sulla parità si sono fatti squalificare per contatti: l’inesperienza in campo internazionale si sente ma sono sulla buona strada per il futuro.





Le tappe delle Youth League non sono eventi facili da affrontare e spesso la tensione fa da padrona; ottima comunque la gestione di gara per tutti gli atleti del sodalizio savonese.





Ecco nel dettaglio il percorso dei due atleti con la miglior prestazione:







<multicol gutter="47" cols="2" dir="ltr" id="Sezione1">

- per Micol Cadetti - 47 kg, che contava 65 atlete in categoria: 6 gli incontri disputati. Il sorteggio le riserva la poule le atlete più titolate della categoria:

3 - 1 Croazia

6 -3 Genrmania (atleta convocata con la Nazionale Tedesca).

7 - 2 Spagna (atleta convocata con la Nazionale Spagnola)

0 - 0 Ungheria (3 a 0 a bandierine - hantei);

0 - 8 Ucraina (vincitrice della competizione);

FINAL MATCH FOR BRONZE MEDAL

0 - 3 Svezia (atleta convocata con la Nazionale Svedese).





- per Andrea 4 incontri e un infortunio nella categoria Cadetti - 52 kg:

8 - 0 Belgio

2 - 0 Italia - infotunato (frattura all’alluce)

2 - 0 Italia

0 - 3 Iran (atleta convocato con la Nazionale Iraniana)✖ (l’iraniano disputerà la finale per il bronzo).





</multicol>







Micol e Andrea frequentano il secondo anno del Liceo scientifico Grassi con buoni risultati e ringraziano l’istituto per la comprensione perle assenze dovute agli impegni sportivi.





Il 27/28 novembre 2021 a Lido di ostia c/o il Centro olimpico "Palapellicone" si è svolto il CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES (Fijlkam Karate - Specialità kumite),

che ha visto la partecipazione di 556 atleti e 220 società, il KCS era presente con l 9 atleti accompagnati dal tecnico Carlini Raffaella e dal Presidente Attila Novelli. 3 le atlete che sono riuscite a conquistare un ottimo piazzamento

Manca Perotti Beatrice (KG ±74)





7° posto per Brignone Giorgia (KG 47) e Giordani Paola (KG 74)





Complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che hanno ben figurato pur non avvicinandosi al podio, buona prova per Alessio, Nicolò, Elia, Gian Lorenzo, Corrado e Micol che pur avendo avuto una condotta di gara esemplare sono stati sfortunati ma hanno dimostrato di fare parte di un grande gruppo vincente.





Beatrice vince anche la cintura nera e si aggiudica la possibilità di partecipare ai Raduni della Nazionale Giovanile nella classe U18, aggiungendosi ai compagni di palestra Andrea, Micol, Paola, Jacopo e Matilde.