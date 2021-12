Rugby: il Savona batte in trasferta l'Amatori Genova e chiude la prima fase in vetta

Ultimo fine settimana dell’anno con alcuni interessanti confronti a livello regionale, con tre partite allo stadio Carlini/Bollesan e due ad Imperia al campo Pino Valle. Il match clou della giornata era il confronto di Serie C fra l’Amatori Genova ed il Savona. Tra l’altro questo test ha stabilito definitivamente le posizioni finali della prima fase di qualificazione delle due squadre. Savona, avendo vinto (21/32), ha conquistato il primo posto in classifica, Amatori ovviamente secondo, mentre per finalizzare la classifica della prima fase si dovrà attendere la ripresa del torneo con la partita di recupero fra Union Riviera e Spezia, per poi rituffarsi in gara nella II Fase Interregionale con i club piemontesi. Questa mattina intanto l’Under 19 del CUS Genova, superando i pari età della Pro Recco, si è assicurato l’accesso alla II Fase Elite con avversari piemontesi, valdostani e lombardi, partenza domenica 16 gennaio 2022.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE – I/II POSTO (ritorno)

Amatori Genova – Savona 21/32

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 10, Amatori Genova - 4.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE - III/IV/V POSTO (II giornata)

Union Riviera – Province dell’Ovest 34/5

CLASSIFICA GENERALE: R.C. Spezia e Union Riviera punti 5, Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 19 – FASE DI QUALIFICAZIONE (recupero)

CUS Genova – Pro Recco 46/5

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 19, Amatori Genova punti 11, Pro Recco punti 0.

UNDER 17 FASE DI QUALIFICAZIONE (recuperi)

UR Riviera – CUS Genova 43/26

Pro Recco – RC Spezia RINVIATA AL 9/1

CLASSIFICA GENERALE: Province dell’Ovest punti 26, Amatori Genova 25, Savona 20, CUS Genova 12, Union Riviera 10, Pro Recco (*) 7, Spezia (*) - 4.

UNDER 15 (IX Giornata) sabato

CUS Genova – Amatori Genova 43/7