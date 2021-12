Coni Point Savona. Gli auguri per le festività di Roberto Pizzorno: "Riscopriamo i valori, il darsi da fare non solo per una retribuzione"

Il delegato provinciale del Coni Savona, Roberto Pizzorno è intervenuto sulle festività che sono alle porte.

Afferma Pizzorno: “In occasione del Santo Natale sono a formulare i migliori auguri a tutto il mondo sportivo. Un augurio grande e sincero lo voglio condividere con tutti i genitori del nostro mondo che, tutti i giorni, con grande spirito di sacrificio e in maniera volontaristica, contribuiscono a far andare avanti lo sport. Tante associazioni senza il loro supporto disinteressato avrebbero già cessato di svolgere l’attività. Buon Natale a tutte le persone che collaborano e lavorano con lo sport. Sarebbe bello riscoprire in questa occasione che il nostro “darsi da fare” non è certo per una retribuzione, non è certo per prestigio ma per proporre ancora qualche cosa di valido per la crescita della gioventù, così pesantemente colpita dalla pandemia”. Continua il numero uno dello sport savonese: “Agire in modo disinteressato a favore degli altri non solo nello sport, ma nella società in generale, dovrebbe essere sempre compito di ogni uomo e donna di buona volontà. Auguro, quindi che questo impegno possa continuare a lungo nonostante le contrarietà e la stanchezza che a volte subentra in ognuno di noi. Auguro a tutte le Associazione Sportive, ai loro dirigenti, atleti e tecnici uno sport che sia ancora capace di creare per il futuro donne e uomini migliori. Buon Natale a tutti”.