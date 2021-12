Il padel è il gioco del momento. In Italia gli appassionati si sono moltiplicati, in ogni circolo sportivo è ormai consuetudine trovare (almeno) un campetto dove divertirsi con gli amici. Per molti, soprattutto i giovani, è diventato un appuntamento fisso della settimana, lo sport alternativo al calcetto.

In questo articolo vedremo le 8 curiosità del padel che (forse) non conoscevi. Dalle assonanze con il tennis alle informazioni sull’abbigliamento: ecco cosa sapere!

1. Com’è nato il padel?

Il padel come lo intendiamo oggi è nato nel 1969 in Messico. Il merito va a Enrique Corcuera, un imprenditore che voleva regalarsi un campo da tennis ma che aveva a disposizione solo uno spicchio di giardino. L’uomo fece di necessità virtù e utilizzò lo spazio ridotto per creare un nuovo campo con annesse 4 pareti che servivano a evitare che la pallina si perdesse tra la rigogliosa vegetazione adiacente al campo.

Il nome deriva dalla parola spagnola pádel, negli anni utilizzata anche nella traduzione paddle della lingua inglese.

2. Si può giocare da soli a padel?

Il padel come sport di gioco individuale non esiste e non è mai stato regolamentato. È uno sport che si pratica sempre in coppia.

3. Come vengono calcolati i punti?

Il sistema di punteggio del padel è lo stesso del tennis. Questa è una delle pochissime assonanze che si riscontrano tra i due sport.

4. Le palline utilizzate nel padel sono le stesse del tennis?

Non proprio. Le palline da padel hanno una pressione minore rispetto a quelle da tennis, con la differenza studiata appositamente per permettere un rimbalzo più morbido. In poche parole, le palline da tennis risultano più dure, mentre quelle da padel più leggere.

5. E le racchette sono uguali?

Nemmeno le racchette sono uguali. Quella da padel è molto più piccola nelle dimensioni e, a differenza della racchetta da tennis, non ha corde.

6. Qual è l’abbigliamento perfetto per il padel?

Come per ogni sport, anche per il padel esiste un’attrezzatura specifica pensata per i giocatori. Sul web si possono trovare tantissimi consigli per individuare le migliori scarpe padel e anche in fatto di divise ci si può sbizzarrire. L’attrezzatura deve essere sempre pulita e in buone condizioni.

7. Il padel è uno sport olimpico

Il padel non è uno sport olimpico. Tuttavia, in Italia è stato riconosciuto dal CONI che, nel 2008, lo ha inserito nell’ambito della Federazione Italiana Tennis. Per diventare uno sport olimpico deve superare un lungo iter: essere riconosciuto come uno sport popolare, essere praticato in 4 continenti e in almeno 75 paesi. In questo senso, si stanno facendo enormi passi in avanti e si spera che lo diventi per il 2032.

A livello internazionale, comunque, per il padel sono state create moltissime competizioni. Proprio in queste settimane, a Doha, in Qatar, è andato in scena il Mondiale di padel, che ha visto impegnata anche la nostra Nazionale.

8. Dove si gioca di più a padel?

Secondo quanto riportato dal sito Statista (ricerca del 2019, ndr), la Spagna è il paese con il maggior numero di campi per il padel, seguita dall’Argentina e dall’Italia. La sensazione è che nella nostra penisola gli spazi adibiti per il padel siano cresciuti oltre misura, portando il numero molto vicino a quello della Spagna.