Era attesa per la giornata odierna l'operazione al perone di Kevin Grifo, talentuoso centrocampista del Taggia prelevato negli scorsi giorni dal Camporosso.

E proprio la sua ex squadra ha voluto rivolgergli gli auguri per una rapida guarigione.

"Tutti i tesserati del Camporosso augurano a Kevin di ristabilirsi e di tornare in campo quanto prima.

In un momento di difficoltà il sostegno per un ex camporossino non verrà mai a mancare".