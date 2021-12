La curva dei contagi sta crescendo giorno dopo giorno in maniera sempre più rilevante e ciò ha spinto l'Aiac di Savona a sospendere in via precauzionale i corsi di aggiornamento in presenza.

Ecco la nota:

"L'AIAC di Savona comunica a tutti gli allenatori, che ha deciso di sospendere i corsi di aggiornamento territoriali in presenza,visto il crescere dei contagiati dal COVID. Siamo in attesa di comunicati dal S.T. Appena avremo notizie sara' nostro compito avvisare tutto il movimento".