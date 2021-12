Calcio. Letimbro. Una torta speciale per i festeggiamenti natalizi

Giovedì scorso tutti i tesserati della ASD Letimbro hanno voluto incontrarsi per riprendere la tradizione degli auguri natalizi che lo scorso anno era stata interrotta causa pandemia. La cena è stata organizzata dal vicepresidente Antonio Vitiello presso i locali della parrocchia di San Dalmazio a Lavagnola con il contributo di Sottozero, Albergo Savona e Panetteria Lamberti che hanno messo a disposizione cibo e vivande mentre la Pasticceria Marina di Albisola Superiore ha confezionato per l'occasione una torta dedicata ai ragazzi per ringraziare tutti di questo inizio di stagione davvero da ricordare per la piccola realtà del Santuario.