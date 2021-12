Calcio, Ligorna. Mister Roselli è pronto all'esordio: "Affrontiamo il Pont Donnaz, ci troveremo di fronte una squadra ben messa in campo"

Oggi turno infrasettimanale per il Ligorna, impegnato in Serie D contro il Pont Donnaz. La squadra, partita ieri dopo la rifinitura alla volta della Valle d’Aosta, sfiderà l’attuale settima della classe, reduce da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Per i Biancoblù l’obiettivo sarà quello invece di rialzarsi dopo le due sconfitte patite contro Vado e Sanremese.

Questo il commento di Mister Roselli sulla sfida in programma: «Gli avversari sono una buona squadra, messa molto bene in campo. Ho sicuramente avuto una buona impressione su di loro dalle partite che ho visto».