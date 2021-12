Nuoto. Domani il Comitato Ligure premierà il campione del mondo Alberto Razzetti

Il Comitato Regionale Ligure della FIN (Federazione Italiana Nuoto) domani, giovedì 23 dicembre, premierà Alberto Razzetti in occasione della sua partecipazione al campionato italiano a squadre Coppa Brema Liguria che si disputerà a Rapallo.

L’occasione è data dal titolo di Campione del Mondo nei 200 metri farfalla che Razzetti, originario di Lavagna, ha conquistato in occasione dei Mondiali di Abu Dhabi, coronando una stagione ricca di successi. “Alberto è un talento straordinario – commentano i vicepresidenti del Comitato Regionale Ligure Alessandro Martini e Stefano Lanata, che lo premieranno insieme al sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e al parlamentare Roberto Bagnasco – L’oro e il bronzo conquistati negli ultimi campionati Mondiali arrivano dopo diversi altri riconoscimenti e siamo sicuri che per lui questo non sia un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio verso altri meritati successi. Alberto è la punta dell’iceberg di un movimento, quello natatorio ligure, in costante crescita, che continua a sfornare talenti nelle varie discipline cui sovrintende. Siamo certi che quello di Alberto Razzetti sia un esempio da seguire per tutti i nostri tesserati più giovani”.





Al nuotatore della Società Genova Nuoto MySport- Fiamme Gialle verrà consegnata una targa con una foto scattata da Massimo Lovati che lo ritrae in azione, su cui è stata incisa la motivazione del premio: “Ad Alberto Razzetti per i sorprendenti risultati ottenuto nella stagione 2020/2021 coronato dal titolo di Campione Mondiale ottenuto ad Abu Dhabi il 16 dicembre 2021 questa fotografia di Massimo Lovati numerata 1/15 e firmata dall’autore. Il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Nuoto con orgoglio e riconoscenza”.