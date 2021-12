Impianti sportivi, Arboscello (Pd): "6 milioni a favore di investimenti per manutenzioni e interventi urgenti, un ottimo risultato"

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione all’unanimità dell’ ordine del giorno presentato che impegna la Giunta a finalizzare nel triennio 2022-2024 risorse per sei milioni di euro per investimenti su impianti sportivi. Da anni, molti impianti che ospitano lo sport nella nostra Regione, necessitano di interventi che vengono rimandati perché le società non riescono ad affrontare i costi e le amministrazioni locali non riescono ad intervenire. Nel prossimo triennio, con questi fondi, c’è un’importante opportunità per cambiare passo e un migliorare le nostre tante infrastrutture sportive” commenta il consigliere regionale del partito Democratico Roberto Arboscello.

“Avevo proposto anche altre due misure per venire incontro alle società sportive, messe fortemente in difficoltà dalla pandemia prima e dal caro bollette ora, perché il mondo sportivo dilettantistico ha bisogno di sostegno, altrimenti muore”, continua il consigliere regionale del Pd dopo aver ritirato i due emendamenti presentati dopo il parere negativo della giunta. Gli emendamenti al bilancio presentati dal consigliere dem chiedevano: 2 milioni di euro di contributi a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature o per interventi sulle infrastrutture sportive e 300.000 euro di contributi a fondo perduto a titolo di rimborso degli aumenti delle utenze di gas e luce.

“Spiace aver visto bocciate queste due proposte; spero che tali misure possano essere riprese in considerazione durante la programmazione dei fondi europei che andremo a fare nel 2022”, conclude Arboscello.