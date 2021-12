Calcio. Il messaggio natalizio del presidente Ivaldi al mondo dilettantistico Ligure: "Siamo ancora qua, ci rivediamo presto sui campi"

Come ogni anno, il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, non ha voluto far mancare il proprio messaggio di auguri per le festività natalizie.

Ecco il messaggio inviato ai club nel consueto comunicato del giovedì pomeriggio:

"Rubando alcune parole ad una famosa canzone di Vasco Rossi "siamo ancora qua.....", eccoci a raccogliere ancora una volta non gli aspetti negativi della pandemia, ahimè, ancora presente ma evidenziare il fatto positivo che, nonostante tutto, grazie all'impegno e alla determinazione dei nostri Presidenti, alla voglia matta di ritornare a giocare da parte delle nostre giocatrici e giocatori e del consueto entusiasmo e spirito di servizio dei nostri Dirigenti, siamo appunto ancora a raccontare delle nostre gare, delle nostre classifiche, dei nostri Tornei, insomma siamo tornati a vivere il nostro mondo, grazie a tutti di questo.

Sono davvero contento di augurare il più sentito Buon Natale nell'auspicio che questa breve pausa riservata agli affetti più cari ci proietti all'Anno nuovo dove ci aspettano grandi eventi, iniziando dalle finali di Coppa Italia di tutte le categorie alla prosecuzione ed al termine dei campionati con una ripresa di quel grande entusiasmo e grande partecipazione che hanno caratterizzato sia il termine della stagione scorsa sia le prime giornate della presente. Buone Feste a tutti di cuore ed a presto sui campi.

Giulio Ivaldi"