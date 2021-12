Calcio, Sanremese. Ecco l'Andreoletti furioso: "Non sono a Sanremo per una stagione da comprimario, bisogna cambiare registro" (VIDEO)

L’allenatore della Sanremese Matteo Andreoletti è “incazzato” , come lui stesso ammette, per l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori nei primi 45 minuti contro il Derthona. Parla di “approccio alla gara vergognoso “, in un match – contro una diretta concorrente - che poteva rilanciare i biancoazzurri in classifica.

Invece con questo 1-1 il Novara fugge a +11, il Chieri rimane secondo (nonostante il 4-2 nello scontro diretto) e i matuziani rimangono a braccetto col Varese , a quota 30 punti . Tolta la bellissima vittoria contro la capolista, hanno perso entrambi i confronti con quest’ultime e potrebbero essere raggiunti da Casale (già vittorioso al ‘Comunale’) e Derthona che hanno una partita in meno. Insomma non un ruolino positivo contro le big:” Con l’ atteggiamento del primo tempo non possiamo penare di rimanere attaccati al Novara. Dobbiamo cambiare registro. Sono incazzato. “

E' evidente il riferimento all'attacco, che comunque rimane il secondo del campionato. Ad inizio ripresa, con l’uomo in meno, sono usciti gli impalpabili Ferrari e Scalzi: pochi gol fin qua per i due attaccanti più attesi.

Poi Andreoletti rincara la dose e tiene alta l’asticella per il futuro: “ Non sono venuto a Sanremo per fare un campionato anonimo, sono qua per lasciare il segno e chi indossa la maglia della Sanremese deve avere lo stesso spirito. Dobbiamo cambiare registro.”

Nel post-partita, ha parlato anche l'autore del gol biancoazzurro Emanuele Anastasia. Dopo una prestazione incolore, ha sfoderato il colpo del campione con un gol su punizione.