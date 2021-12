Covid19. Le mascherine Ffp2 diventano obbligatorie negli stadi e negli impianti sportivi al chiuso (VIDEO)

Erano attese per la giornata odierna le nuove misure restrittive da parte del Governo per arginare la nuova ondata pandemica innescata dalla variante omicron.

Rispetto a quanto paventato nelle scorse settimane, non sarà obbligatorio il tampone anche per i vaccinati per accedere agli impianti sportivi, ma dovrà essere necessariamente indossata una mascherina di tipologia Ffp2 sia nei palazzetti al chiuso che negli stadi all'aperto.

Sempre negli impianti al chiuso non potranno essere somministrati cibi e bevande al pubblico.

Le misure entreranno in vigore dal 30 dicembre fino al termine dello stato di emergenza (il 31 marzo 2021).

La conferenza stampa del ministro Speranza e dei professori Locatelli e Brusaferro: