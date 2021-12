Giudice Sportivo, Eccellenza. Quattro turni a Siri, altri sei giocatori fermi per un turno

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TEDESCHI ANDREA (FEZZANESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CANNISTRA GIANFRANCO (BUSALLA CALCIO)

SICILIANO SIMONE (TAGGIA)

LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

Rivolgeva espressioni irriguardose, blasfeme e di stampo discriminatorio a scopo di dispregio verso un AA (Infrazione riservata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PATINI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRONESTI FRANCESCO (TAGGIA)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ANDREETTO ELIA (FINALE)

FAZIO TOMMASO (FINALE)

GARIBBO LUCA (FINALE)

CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

CADENAZZI FABRIZIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COULIBALY OUMARO (ALBENGA 1928)

ROMEI SIMONE (ANGELO BAIARDO)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CALDERONE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

VALCELLI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

MONARDA FILIPPO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

GACCIOLI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

GRIFO KEVIN (TAGGIA)

FARCI LUCA MICHELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)