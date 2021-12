Giudice Sportivo. Prima Categoria. Sputi e una finestra rotte costano sanzioni pesanti in Aurora - Carcarese

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

A fine gara, dopo essere rientrato nel proprio spogliatoio, dopo diversi minuti ne usciva senza la maglia da gioco, ma compiutamente identificato andava all'esterno dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria e con un pugno rompeva la finestra, uno dei detriti di vetro tagliava in modo lieve un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

A fine gara, sputava ad un avversario, colpendolo al petto (sanzione aggravata, considerato lo stato pandemico in atto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERROTTI GABRIELE (CARCARESE)

ORCINO MATTEO (CARCARESE)

GARE DEL 19/12/2021

AMMONIZIONE (III INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALANI PIETRO (ALTARESE)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOM.)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRUDO ERIK (ATLETICO ARGENTINA)

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ARDOINO LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTULI CLAUDIO (AREA CALCIO ANDORA)

MASCARDI CESARE (AREA CALCIO ANDORA)

RUSSO GIANLUCA (ATLETICO ARGENTINA)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

EL ALLALI TAHA (BORGHETTO 1968)

CENNAME ANGELO (CAMPESE F.B.C.)

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)

MARAGLIANO PAOLO (CITTA DI COGOLETO)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

CAPUTO DIEGO (PONTELUNGO 1949)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

CAVICCHIOLI SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOM.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUASTAVINO NICOLO (ALTARESE)

PATERNO VINCENZO (AREA CALCIO ANDORA)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

FIORILLO LUCA (BORGHETTO 1968)

PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)

CRUBELLATI CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)

NASITI GIOVANNI PAOLO (FEGINO)

BRUZZONE MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SAULLE TOMMASO (SAN CIPRIANO)

INTERGUGLIELMI TOMMASO (SAN FILIPPO NERI ALB.)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)