Giudice Sportivo, Promozione: Tre giornate a Salano, due per Hamati, Stamilla, Artiano e Fassone

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/12/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CANTONI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (II INFR)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ATZENI SIMONE (MAGRA AZZURRI)





AMMONIZIONE (I INFR)

GIANNARELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)

MALONI MARCO (MAGRA AZZURRI)

GARE DEL 18/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 GARE

PIROPI LUCA (LEVANTO CALCIO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTARDI SOVIO ELIA (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)





AMMONIZIONE (III INFR)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

VANNUCCI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

GARE DEL 19/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/12/2021

BRAGNO - BAIA ALASSIO CALCIO

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la stessa non si è disputata per impraticabilità del terreno gioco, in quanto lo stesso era in parte ghiacciato

P.Q.M.

Dispone la ripetizione della gara in data ed ora da destinarsi Firmato Il Giudice Sportivo Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

CERIALE PROGETTO CALCIO

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori, riconoscibili tramite la giacca con lo stemma della società, che, per tutta la durata del secondo tempo, intonavano cori di dileggio nei confronti del ddg per ogni decisione a sfavore. A fine gara, un gruppo di tifosi composto da 5 persone, sempre riconoscibili tramite i colori sociali della società, si aggrappavano alla rete che separa la tribuna dal campo e insultavano alcuni giocatori avversari; uno di questi sputava verso un calciatore avversario colpendolo in faccia.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAOLINI STEFANO (MAGRA AZZURRI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SALANO OSCAR (SAMMARGHERITESE 1903)

A gioco fermo, dopo aver subìto un fallo, saliva intenzionalmente sulla caviglia dell'avversario, nell'intento di procurargli un danno fisico, ma senza conseguenze lesive, tanto che il calciatore era in condizione di terminare la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STAMILLA ALESSIO (CAMPOROSSO) (infrazione rilevata da parte di un AA).

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018) (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORIERI MASSIMO (MAGRA AZZURRI)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

ALLEN DANIEL (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

DOMINICI ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CANEVA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GIANNARELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)

SALANO OSCAR (SAMMARGHERITESE 1903)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAFFIERI FILIPPO (CELLE RIVIERA CALCIO)

PIOMBO ALESSIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

ERETTA GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROCCA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PANNONE ANTONIO (COLLI ORTONOVO)

DONNA EDOARDO (LEGINO 1910)

DURAND GIOVANNI (VALLESCRIVIA 2018)

SOFIA GIACOMO (VELOCE 1910)