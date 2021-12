Calcio, Aurora. La verità di Gaetano Laudando: "Rammaricato per aver rotto la finestra, ma ho ricevuto uno sputo in faccia"

Com'era prevedibile il turbolento post partita di Aurora - Carcarese, vinta 2-0 dai biancorossi, ha lasciato strascichi polemici dopo la pubblicazioni delle squalifiche da parte del Giudice Sportivo.

Gaetano Laudando ha infatti rimediato 4 giornate di squalifica per aver rotto una finestra nella zona spogliatoi dello stadio Rizzo.

Un gesto che il centravanti giallonero autocensura, pur provando a spiegarne le motivazioni:

"Stavo rientrando negli spogliatoi - spiega Laudando - quando ho visto un mio compagno di squadra classe 2000 accerchiato da 3-4 giocatori della Carcarese.

Per difenderlo, sono corso verso di lui e ho spintonato un mio avversario, Mombelloni. Nel referto arbitrale è sottolineato come io abbia ricevuto uno sputo in pieno petto, ma in realtà mi è arrivato sul volto, motivo per cui la società ha già preparato ricorso.

In un momento simile, a livello epidemiologico, tenendo anche conto di una positività al Covid19 registrata nella nostra squadra che ci ha costretti a effettuare il tampone sabato mattina, ho ritenuto un gesto vile ancor più grave. L'offesa è di per sè censurabile, ma uno sputo in questo periodo può essere pericoloso sia per il sottoscritto che per tutti i miei cari.

Ho sbagliato ad avere un tipo di reazione così forte, non volevo rompere il vetro, come può confermare anche Luca Marini, vittima di un graffio, e con il quale mi sono già scusato telefonicamente in maniera privata.

Allego un video per illustrare quanto avvenuto, anche per smentire alcune ricostruzioni apparse sui media nei giorni scorsi".