Calcio, Carcarese. Da presidente onorario a calciatore biancorosso? Il 2022 potrebbe essere l'anno giusto per il ritorno di Luca Castiglia

Il rapporto tra Luca Castiglia e la Carcarese è rimasto nel corso del tempo intatto, grazie anche alla carica di presidente onorario che ricopre attualmente l'ex giocatore della Pro Vercelli.

Nel post pubblicato dai canali social biancorossi, Castiglia è apparso insieme a mister Chiarlone e ai direttori Roberto Abbaldo e Edoardo Gandolfo. con una velata indiscrezione di mercato.

Dal fronte socieatario non arrivano infatti smentite su un possibile inserimento in organico del giocatore carcarese. Un'operazione clamorosa a porre l'ennesima ciliegina sulla torta all'interno di una stagione fino ad oggi impeccabile per tutto il club del presidente Vercelli.