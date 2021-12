L'omaggio dell'Albenga Calcio ai militi della Croce Bianca ingauna (FOTO)

Graditissima sorpresa questa sera nella sede della Croce Bianca di Albenga.

"Ci sono venuti a trovare i ragazzi del settore giovanile dell'Albenga Calcio accompagnati dall'allenatore, dal presidente e dai dirigenti - spiegano dalla pubblica assistenza ingauna - hanno voluto manifestare la loro solidarietà nei confronti dell'associazione per il lavoro svolto e la loro vicinanza ai nostri militi consegnando numerosi panettoni e alcune bottiglie di spumante per il brindisi di Natale di domani sera. Poi hanno anche lasciato un contributo economico, frutto della raccolta effettuata fra loro, per permettere all'associazione di rinnovare le attrezzature".

"All'evento era presente anche il sindaco della città, Riccardo Tomatis, e il nostro presidente Dino Ardoino che ha ringraziato calorosamente i ragazzini e si è dichiarato commosso per l'affetto e per la bella iniziativa portata avanti dalla società e dai piccoli atleti - proseguono dalla Croce Bianca - il presidente ha inoltre ringraziato rivolgendo poi gli auguri di buone feste da parte dei militi e di tutta l'associazione".

Domani sera, 24 dicembre, si svolgerà la tradizionale messa del volontariato in cattedrale San Michele alle 21.30. A seguire, l'inaugurazione della nuova ambulanza Fiat Ducato.