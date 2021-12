Calcio, Serie D. L'ex Sanremese Massimo Costantino è il nuovo tecnico dell' RG Ticino

Dopo l'esonero di Costanzo Celestini dalla panchina dell' RG Ticino, il club novarese ha comunicato il nome del successore.

Sarà l'ex tecnico della Sanremese, Massimo Costantino, a raccogliere le redini rossoverdi.

"La società Asd Rg Ticino - si legge nel comunicato - ha annunciato ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a mister Massimo Costantino.

Il tecnico, classe ’73, nella passata stagione è subentrato alla 18’ giornata alla guida dell’Fc Messina, portando la squadra a chiudere seconda in classifica con 50 punti ottenuti in 21 partite e vincendo i playoff di serie D (guadagnando la candidatura per il ripescaggio in C, non portata avanti dalla società). Con simili premesse, “L’obiettivo che affidiamo al nuovo tecnico verdegranata è sicuramente di fare più punti possibili perché, domenica dopo domenica, si possano scalare posizioni in classifica. Compito in cui dovrà essere coadiuvato da tutti, a cominciare dai giocatori ai quali verrà chiesto molto più di quanto dato fino ad oggi”: queste le prime parole del presidente Presta".