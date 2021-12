Calcio, Vado. Luca Tarabotto archivia il 2021 con il sorriso: "Felice soprattutto per il presidente. Mercato? Non faremo altre operazioni" (VIDEO)

C'è poco da dire sulla bontà delle operazioni portate a termine dal Vado dall'estate alla sessione dicembrina.

I giocatori arrivati la Chittolina si sono dimostrati tutti di buon livello, indipendentemente dal percorso che hanno affrontato in rossoblu.

Un paio di correzioni in corsa sono state portate a termine dal ds Tarabotto e da Gianluca Olivieri e anche in questa occasione l'ulteriore step è andato a buon fine, come testimonia la classifica e l'aggancio alla zona playoff.

Ulteriori arrivi? Il direttore rossoblu dice di no, ma senza troppa convinzione...