Calcio, Pietra Ligure. Il presidente Faggiano contro lo stop: "La valenza nazionale dell'Eccellenza non può valere a giorni alterni"

Claudio Faggiano, presidente del Pietra Ligure, non ha nascosto tutto il proprio dissenso all'eventualità di un possibile stop del campionato di Eccellenza.

Nelle prossime 24 ore il CR Liguria assumerò le proprie decisioni al riguardo, con l'auspicio da parte del massimo dirigente biancoceleste di non veder interrotto il massimo torneo ligure.

"L'anno scorso l'Eccellenza è stata dichiarata campionato di valenza nazionale. Siamo stati subito pronti a tornare in campo, affrontando spese sanitarie ingenti e il pagamento dei rimborsi ai giocatori: troverei a dir poco un controsenso posticipare la ripresa, con i protocolli attuali, dopo le festività natalizie.

Non so se qualche squadra voglia spingere per lo stop a causa di infortuni o di situazioni sanitarie complicate - ha sottolineato Faggiano - ma per quanto concerne le Prime Squadre resto fortemente contrario.

C'è un'altra variabile da tenere in considerazione ed è quella lavorativa. Fermarsi ora, verosimilmente, imporrebbe uno slittamento del campionato, con tutte le problematiche relative ai lavoratori stagionali che si verrebbero a creare".