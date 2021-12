Nuovo Cda della Sampdoria: eletto il commercialista Gianni Panconi, il padre fu direttore sanitario dell'Asl savonese

C'è anche un pizzico di savonese nel nuovo Cda della Sampdoria designato nella serata di ieri dall'assemblea degli azionisti. Al fianco del neo presidente blucerchiato Marco Lanna ci sarà infatti anche il commercialista Gianni Panconi che proprio nella nostra provincia ha vissuto la sua gioventù per via dell'incarico del padre Renato, pediatra, in passato direttore sanitario dell'Asl savonese.

Diplomatosi al liceo classico Chiabrera di Savona, Gianni Panconi si è poi laureato con la votazione di 110 e lode in Economia all’Università di Genova. Nel suo percorso professionale vanta 7 anni in UBS e 10 anni in Ernst & Young dove è diventato socio della divisione di fusioni e acquisizioni.

Il curriculum di tutto rispetto e dall'alto profilo internazionale lascia intuire che la presenza di Panconi nell'attuale Cda possa rappresentare il trait d'union verso la cessione del club: nel 2019, infatti, proprio Panconi era stato tra coloro che avevano redatto la due diligence sui conti della Samp nell'ambito della trattativa con il gruppo Vialli. Un capitolo che dopo la chiusura dell'epoca potrebbe riaprirsi in un futuro nemmeno troppo lontano.

Nel frattempo i tifosi possono contare su un profilo di comprovata fede doriana: una passione ereditata dal papà che negli anni '90 era spesso in tv nella trasmissione “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio, quest'ultimo peraltro molto amico del nuovo membro del Consiglio d'amministrazione blucerchiato.