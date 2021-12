Calciomercato, Cairese. I gialloblu calano l'asso in difesa, preso Alessio Tissone

Il comunicato:

L' A.S.D. Cairese 1919 comunica l'approdo del difensore Alessio Tissone, classe 1998. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha, successivamente, raggiunto il professionismo in serie C, con le maglie di Gavorrano e Imolese, e militato in serie D nelle fila di Rezzato, Vado, Savona e, nell'ultima stagione, Lavagnese.

Queste le prime parole del giovane, ma già esperto giocatore, con la maglia gialloblù: " Ad un primo impatto mi sono trovato di fronte ad un ambiente serio e professionale, dotato di ottime strutture che già conoscevo, avendoci giocato negli anni passati. Proprio la serietà della società è ciò che mi ha convinto a scegliere questa piazza rispetto ad altre, oltre ad alcune esigenze personali legate allo studio, dovendo conseguire la laurea magistrale in Economia e Finanza, che mi richiedevano di diminuire la mole di lavoro calcistico rispetto a quello fatto a Lavagna. Per questo, ritengo Cairo la miglior soluzione adattabile alle mie esigenze. Spero di fare bene ed essendo arrivato con la squadra già in un'ottima posizione di classifica, altro dei motivi ad aver agevolato la mia scelta, il mio obbiettivo è quello di raggiungere il risultato più alto possibile per le qualità e le caratteristiche della squadra. Non bisogna porsi limiti da quel punto di vista." Il Direttore Sportivo, Matteo Giribone, così commenta: " Quella con Tissone è stata una trattativa lampo. È un giocatore importante, di categoria superiore, non avendo mai giocato in Eccellenza, che ha già la giusta esperienza e che va a completare un reparto difensivo già forte che, insieme a lui, non potrà che migliorare. Penso che il suo acquisto sia fondamentale per tutto l'ambiente, perché se un giocatore di questa portata ha deciso di accettare la nostra proposta, significa che il nome della Cairese continua a mantenersi importante."