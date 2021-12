Calciomercato. La Letimbro chiude il 2021 con tre arrivi: Fidaleo, Belmonte e Giachello

Il comunicato:

Nella giornata di ieri ASD Letimbro ha portato a termine tre operazioni di mercato prelevando in prestito dalla Veloce i centrocampisti Gabriel Fidaleo classe 2002 e Marco Belmonte classe 2003 quest'ultimo con all'attivo già diverse presenze nel campionato di promozione con la casacca granata. La società coglie l'occasione per ringraziare ancora una volta FC Veloce con la quale la collaborazione va avanti ormai da un paio di anni ed esprimere il massimo apprezzamento nei confronti di ASD Speranza che di fatto ha favorito il passaggio in gialloblù del portiere Pietro Giachello classe 99.