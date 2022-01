Calcio dilettantistico. Ivaldi sbotta: "Nessun Consiglio della LND in programma domani. La sospensione dell'Eccellenza è di competenza regionale"

Sta circolando in queste ore la notizia di un possibile consiglio della Lega Nazionale Dilettanti in programma domani per varare la sospensione dei campionati di Serie D ed Eccellenza fino al prossimo 23 di gennaio.

Una notizia che il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, bolla immediatamente come fake news.

"Il prossimo incontro in videoconferenza con il presidente Abete è stato fissato per il 5 di gennaio, come stabilito del resto nel consiglio della scorsa settimana.

E' nostro obiettivo monitorare l'evoluzione della situazione e al contempo faremo anche delle valutazioni in merito al Torneo delle Regioni.

La sospensione dell'Eccellenza - conclude Ivaldi - è tra l'altro di competenza del Comitato Regionale Liguria, il che ingigantisce ulteriormente la portata di questa fake news".