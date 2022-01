Calcio, Serie D girone A. Il Covid impone il rinvio per due recuperi

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il calendario dei recuperi in programma dal 29 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022. Di seguito la lista delle partite.

Borgosesia-Saluzzo, Chieri-Fossano (A), Folgore Caratese-Desenzano Calvina, Real Calepina-City Nova e Castellanzese-Arconatese (B), Lentigione-Aglianese (D), Scandicci-Arezzo (E), Carbonia-Aprilia e Afragolese-Torres (G) sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie.

5 gennaio

Girone A

Bra-Sanremese, Asti-Pontdonnaz, Varese-Caronnese, Gozzano-Derthona, Imperia-Casale (15^).

12 gennaio

Girone A

Casale-Asti (16^)