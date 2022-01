Calciomercato. Gabriele Siri passa dallo Speranza al Plodio

Il comunicato:

Siamo felici di annunciare che per il girone di ritorno potremmo contare anche sulle prestazioni di Gabriele Siri.

Gabriele va a completare il reparto dei portieri, fino ad oggi, numericamente insufficiente e insieme a Davide Cirronis garantiscono un livello qualitativo molto alto per la categoria.

Siri è cresciuto nelle giovanili della Veloce e ha militato nel Celle e nello Speranza, società proprietaria del cartellino, che ringraziamo per la collaborazione e per aver agevolato la trattativa concedendo al ragazzo la possibilità di poter indossare, tramite prestito, i nostri colori.

Siamo orgogliosi di poter vantare un parco portieri di prim'ordine che ci aiuterà a raggiungere gli obbiettivi prefissati a inizio stagione.

A Gabriele va il nostro benvenuto nel "Cioi", con l'auspicio che possa togliersi, insieme a noi, delle belle soddisfazioni sportive