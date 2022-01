Calcio, Alassio FC. Il presidente Ragazzoni non ha rimpianti: "Abbiamo fatto il possibile. Cessione? C'è stato un contatto con Ettore Menicucci"

"Diciamo che fin dall'acquisizione della società ci sono state delle problematiche, partendo il 12 settembre 2020. L'interruzione per il Covid è arrivata dopo 4 partite, non effettuando nemmeno il ritiro precampionato.

Quest'anno abbiamo dato fiducia a mister Luciani che, a parte i tre giocatori portati dal sottoscritto, i fratelli Coulibaly e Oviahon, ha avuto campo libero nella creazione della squadra. Il mister ha fatto quello che ha potuto, in base alle sue possibilità, tenendo conto della sua prima esperienza in Eccellenza. Soprattutto in avvio di stagione siamo andati vicini a portare a casa risultati importanti e non averli ottenuti ha probabilmente creato un forte contraccolpo a livello psicologico. Ora andremo avanti con i giovani, nel tentativo di onorare il campionato".