Calcio: casi di Covid tra i tesserati del Bra, rinviato l'incontro della Sanremese previsto mercoledì

In attesa di conoscere le sorti di Imperia-Casale ma anche degli altri incontri del prossimo turno del campionato di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare il match tra Bra e Sanremese, previsto per mercoledì 5 gennaio, per la 15a giornata del girone A.

La Lega Calcio, infatti, ha preso la decisione di rinviare la partita, a seguito della richiesta inoltrata dalla società cuneese. Il sodalizio, infatti, ha prodotto la documentazione relativa ai casi di Covid tra i propri tesserati e, quindi, la Lnd ha provveduto ad applicare le disposizioni di emergenza, rinviando l’incontro.