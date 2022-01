Calcio, Savona. Salta l'ipotesi del recupero con il Pra all'Epifania, si guarda alla ripresa

L'ipotesi circolata negli scorsi giorni di un possibile recupero di Savona - Pra nel giorno dell'Epifania è stata mano a mano accantonata con l'evoluzione del quadro pandemico.

Inoltre il Comitato Regionale Ligure ha dato il via libera per la disputa dei recuperi già fissati, cosa non avvenuta per il match tra gli Striscioni e i genovesi, motivo per cui bisognerà attendere almeno la ripresa del campionato, fissata per il 23 gennaio, prima di veder scendere in campo le squadre di Balleri e Odescalchi.

Una notizia sulla carta non così negativa per i biancoblu, in attesa di recuperare gli infortunati di lungo corso (soprattutto nel reparto arretrato) e i giocatori risultati positivi al Covid.