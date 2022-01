Calcio, Serie D: anche Imperia-Casale a forte rischio rinvio

Il Covid sta mettendo in ginocchio anche la Serie D ed Imperia-Casale è a forte rischio rinvio. Negli scorsi giorni erano emerse due positività nel gruppo-squadra neroazzurro e, stando a quanto raccolto, anche tra le fila dei nerostellati sarebbero quattro i giocatori colpiti. Le società dunque sarebbero in contatto per formulare l' eventuale richiesta di posticipo e, nelle prossime ore, potrebbero arrivare le decisioni ufficiali.

Nel pomeriggio di oggi è prevista la prima seduta di allenamento del 2022. Giglio e compagni torneranno sul campo soltanto dopo aver effettuato i tamponi, scongiurando ulteriori positività.

La sfida del ‘Ciccione’ dovrà ripartire dal minuto 34, istante in cui l’arbitro Andrea Zambetti aveva deciso di sospendere l’incontro, in accordo con i capitani delle due squadre. Nel primo pomeriggio dello scorso 8 dicembre, su Imperia imperversavano forti piogge che resero impraticabile il terreno di gioco.

Un' ulteriore problematica per la squadra di Ascoli è che, secondo il regolamento, saranno disponibili soltanto i giocatori già tesserati nel giorno della partita rinviata. Sarebbero out gli attaccanti Rosati e l’ultimo arrivato Lupoli. Mentre il Casale non potrà disporre del portiere Guerci, acquistato a fil di sirena dal Bra.