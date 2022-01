Calciomercato. Sono cinque i rinforzi per lo Yepp Albenga. Fatta per Infante, Gianetti, Bazzarrini, Botta e Bonelli

La sosta natalizia è stato il momento più opportuno per lo Yepp Albenga per analizzare a fondo il percorso intrapreso nella prima parte del campionato e integrare l'organico per innalzare il livello di competitività della squadra.

"Con Giovanni Infante, portiere, in arrivo dal Santa Cecilia - spiega la dirigenza ingauna - si irrobustisce l'estrema linea di difesa;

Per il centrocampo ci affideremo all’esterno Pietro Gianetti, in prestito dalla Baia Alassio e per la difesa, all’esperienza di Matteo Bazzarini, in prestito dall’FC Alassio.

Per concludere, YEPP Albenga guadagna due nuovi tesserati: Lorenzo Botta per potenziare l’attacco e Federico Bonelli sempre per la difesa.

Con questi inserimenti, l'ASD non solo potrà dare nuovo impulso al suo gioco, ma anche ribadire il messaggio che sta all'origine del progetto: sul campo di calcio non conta il colore della pelle ma la voglia di vincere".

Ecco le prime dichiarazioni di Piero Gianetti:

"Per prima cosa mi sento di ringraziare la Baia Alassio per avermi portato al livello tale di potermi giocare le mie carte in un campionato di adulti dove sicuramente solo con l’esperienza si potrà far bene. Sono grato alla società ASD YEPP ALBENGA per avermi accolto fin da subito e reso parte attiva di questo progetto. Sicuramente non sarà facile, ma la squadra sta facendo miglioramenti notevoli e mi consentirà di crescere calcisticamente in un piazza come lo Yepp Albenga. Forza Yepp Albenga!".

Soddisfatto delle operazioni portate a termine anche mister Ferruccio Vio: