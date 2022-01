Il pagellone di Eccellenza. Alassio FC, resettare e ripartire dallo spirito di appartenenza

VOTO 4.

Il voto sarebbe potuto essere anche più basso, dati i soliti tre punti raccolti in 13 partite di campionato, ma il passaggio societario avvenuto nell'estate del 2020 dall'avvocato Fabrizio Vincenzi a Stefano Ragazzoni ha imposto scelte anche inusuali.

Dopo lo stop causa Covid i gialloneri hanno dovuto ricostruire di colpo il proprio organico, trapiantando una squadra per lo più genovese all'ombra del Muretto.

Allenarsi nel capoluogo e giocare al "Ferrando" deve rimanere una parentesi di questo campionato, che si concluderà verosimilmente con la discesa in Promozione.

Le fondamenta dovranno essere ricostruite partendo dalla territorialità e dallo spirito di appartenza e, in caso di retrocessione diretta, ci sarà modo e tempo per farlo con le dovute tempistiche.

Resta un pizzico di amaro in bocca per alcuni incontri di inizio stagione, dove le vespe di mister Luciani hanno sfiorato risultati importanti, perdendo l'opportunità di trovare subito diverse certezze, ma la squadra non ha mai avuto la solidità richiesta dalla categoria che, a conti fatti, si è dimostrata la meno competitiva almeno dell'ultima decade.