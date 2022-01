Il pagellone di Eccellenza. Albenga, è il momento di scegliere quale sentiero percorrere

VOTO 6.5

Riuscire a dare un voto netto ai bianconeri non è così semplice come può apparire, tenendo conto dell'infinite dinamiche (interne ed esterne) che hanno coinvolto il sodalizio ingauno.

Per un'analisi compiuta bisogna riavvolgere il nastro a quest'estate, quando il patron Giampiero Colla ha di fatto esternato le difficoltà economiche ed imprenditoriali che lo hanno coinvolto da un anno e mezzo a questa parte, nel mezzo anche di una battaglia personale contro il Covid particolarmente complessa.

La scelta di mister Lupo si è confermata la più opportuna, complici anche le grandi qualità umane dell'allenatore ponentino, capace di mantenere il gruppo unito anche nei momenti più tempestosi.

Sul fronte tecnico, al netto degli ultimi scivoloni contro Pietra Ligure e Ospedaletti, era difficile chiedere di più a chi è sceso in campo, ma ritornando alle dichiarazioni agostane ciò poteva anche essere messo in conto.

Club e allenatore erano parsi concordi nell'imbastire un piano biennale, ripartendo dalla ristrutturazione dell'organico, passando per il lancio anche di diversi giovani, per pianificare con ambizioni ritrovate la stagione 2022/2023. In corso d'opera è però emerso un certo nervosismo probabilmente amplificato dalle difficoltà del club.

Il ritorno di Cesare Cometto ha dato nuova linfa, anche economica, alla società, in attesa di fine gennaio, quando la famiglia Colla conta di poter ripartire a pieno ritmo con le proprie attività imprenditoriali.

Sul fronte tecnico, dopo l'ingaggio di Puddu, manca all'eppello ancora una punta (difficile chiedere di più a Carballo e Lupo, fino ad oggi encomiabili) e soprattutto un ritrovato spirito comune nei corridoi dell' Annibale Riva, più permeabile agli spifferi delle 80 arcate per piano del Colosseo.

Ogni malessere è infatti uscito dall'impianto di Viale Olimpia con enorme facilità, trasformando anche le più deboli brezze in autentici tifoni subtropicali.

Ritrovare compattezza sarà basilare per affrontare i prossimi mesi, ad ogni livello del club, altrimenti non solo l'annata in corso, ma anche gli obiettivi a lungo termine rischiano di venire irrimediabilmente compromessi.