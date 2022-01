Il pagellone. Vado: il mondo capovolto

VOTO 8.

Il Vado arrivava da due annate emotivamente e sportivamente disastrose e, grazie ai ripescaggi, ha avuto la possibilità di riproporsi per la terza volta in Serie D.

Bisogna però dire che i rossoblu hanno saputo cogliere la palla al balzo, mondando i propri peccati sportivi nella maniera migliore e sbagliando poco o nulla nelle scelte intraprese dalla scorsa estate ad oggi.

La società del presidente Franco Tarabotto, in tandem con Beppe Costa, si è dimostrata come sempre solida e affidabile, inoltra la coppia Luca Tarabotto - Gianluca Olivieri ha operato sul mercato in maniera pulita e lineare, affiancando allo zoccolo duro del nostro comprensorio (De Bode, Costnatini, Capra e Lo Bosco) tanti giocatori provenienti dalle più disparate parti d'Italia, ma che a conti fatti si sono dimostrati all'altezza del compito a loro affidato. La sessione dicembrina, inoltre, ha permesso di migliorare ulteriormente l'organico, limando alcuni dettagli emersi in corso d'opera.

Merito anche del lavoro portato avanti da mister Solari, mai camaleontico (pur da esordiente in quarta serie) come in questa stagione, venendo meno anche a qualche preferenza tattica personale pur di trovare i giusti equilibri all'interno dello scacchiere rossoblu.

La squadra sa infatti variare interpretazione con estrema facilità, sia nell'approccio (più o meno spregiudicato) ma anche nei numeri (difendendo a 3 o a 4).

La strada verso la salvezza appare ormai spianata dopo la lunghissima serie di risultati utili. Le sconfitte all'appello sono infatti solo 2, contro Novara e Sanremese, e non è detto che i rossoblu possano presto restituire la pariglia ad inizio girone di ritorno...