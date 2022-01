Quattro anni fa la morte di Lelio Speranza, alle 18:30 la messa in suffragio a Savona

Il 4 gennaio 2017 ci lasciava Lelio Speranza, presidente del Comitato provinciale del Coni Savona dal 1977 al 2012. Il mondo sportivo Savonese non si dimentica di questo grande personaggio che ha dato tanto alla città di Savona e alla provincia. Questa sera alle 18,30 nella chiesa di San Domenico in via Mistrangelo sarà celebrata una messa in suffragio.