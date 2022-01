La nota nerazzurra:

La Ssd Imperia comunica che la gara prevista per domani pomeriggio al Nino Ciccione contro il Casale, valida come recupero della 15esima giornata del girone d'andata del campionato di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione sopradetta è stata presa, su richiesta delle società, dal Dipartimento Interregionale ed è dovuta alla presenza di casi covid-19 in entrambe le squadre.